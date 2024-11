Ein in der Löpsinger Schulstraße geparktes Auto ist in der Zeit zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 2.20 Uhr, angefahren worden. Laut Polizeibericht konnten an dem Wagen blaue Lack- und Gummispuren des Unfallverursachers gesichert werden. Hinweisenimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon09081-2956-0 entgegen. (AZ)

