Auto angefahren und 5000 Euro Schaden verursacht

Zwei Unfallfluchten haben sich am Freitag im Ostalbkreis ereignet. Ein 38-jähriger Fahrer eines Opel Insignia parkte am Freitag gegen 8 Uhr sein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße Im Riegel in Neresheim. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass dieses beschädigt wurde. Laut Polizeibericht muss ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Ausparken gegen den Opel gefahren und hierbei einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro verursacht haben. Hinweise auf den unfallflüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Ebenfalls am Freitag, gegen 18.35 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrer in Riesbürg beim Rückwärtsausparken einen Daimler, der im Röhrbachpark abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, wie die Polizei berichtet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 zu melden. (AZ)