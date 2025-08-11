Icon Menü
Unfallflucht in Nördlingen: Auto in Maria-Penn-Straße beschädigt

Nördlingen

Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und flüchtet

Ein geparktes Auto in der Maria-Penn-Straße wurde am Radkasten beschädigt, der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher.
    Wer hat in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt? Die Polizei sucht Zeugen.
    Wer hat in Nördlingen ein geparktes Auto beschädigt? Die Polizei sucht Zeugen. Foto: David Inderlied, dpa (Symbolbild)

    Ein Unbekannter hat in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist dann geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr in der Maria-Penn-Straße. Ein blauer Renault Clio war ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und wurde am vorderen rechten Radkasten beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

