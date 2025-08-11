Unbekannter beschädigt Auto in Nördlingen und flüchtet

Ein Unbekannter hat in Nördlingen ein Auto beschädigt und ist dann geflohen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am vergangenen Sonntag zwischen 9 und 17 Uhr in der Maria-Penn-Straße. Ein blauer Renault Clio war ordnungsgemäß auf dem öffentlichen Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und wurde am vorderen rechten Radkasten beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

