Im Zeitraum vom 31. Dezember und dem 3. Januar ist in Nördlingen ein Auto angefahren worden. Der Tatzeitraum beläuft sich von 16.30 Uhr am Silvestertag und 15 Uhr am Freitag. Das Fahrzeug wurde in der Sonnenstraße am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Silvester Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis