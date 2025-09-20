Rund 2000 Euro Schaden bei Unfallflucht

In Nördlingen ist am Mittwoch zwischen 7 und 15.30 Uhr in der Weyrerstraße ein brauner Kia beschädigt worden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den Wagen an der linken Seite und verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

