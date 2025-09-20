Icon Menü
Unfallflucht in Nördlingen: Brauner Kia beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Nördlingen

Rund 2000 Euro Schaden bei Unfallflucht

Ein brauner Kia ist am Mittwoch in Nördlingen angefahren worden. Der Verursacher meldete den Vorfall nicht, nun bittet die Polizei um Hinweise.
    Ein brauner Kia ist in Nördlingen angefahren und erheblich beschädigt worden.
    Ein brauner Kia ist in Nördlingen angefahren und erheblich beschädigt worden. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

    In Nördlingen ist am Mittwoch zwischen 7 und 15.30 Uhr in der Weyrerstraße ein brauner Kia beschädigt worden. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug streifte den Wagen an der linken Seite und verursachte einen Schaden von rund 2000 Euro. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

