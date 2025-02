Vermeintliche Unfallflucht in Nördlingen

In Nördlingen kam es am Freitagvormittag zu einer vermeintlichen Unfallflucht. Gegen 10.15 Uhr begegneten sich in der Löpsinger Straße zwei Autos. Beim Passieren der beiden Fahrzeuge nahm die stadteinwärts fahrende Autofahrerin ein Kratzgeräusch wahr. Der stadtauswärts fahrende Wagen fuhr weiter in Richtung Löpsinger Tor. Die 43-Jährige ging davon aus, dass es bei dem Kratzgeräusch zu einer Berührung beider Fahrzeuge kam.

Tatsächlich konnten auch auf der linken Fahrzeugseite mehrere Kratzer festgestellt werden. Über das Kennzeichen wurde der Halter ausfindig gemacht werden. Auch sein Auto wurde begutachtet. Da an diesem Fahrzeug absolut keine Beschädigung oder Kontaktspur festgestellt wurde, konnte ausgeschlossen werden, dass der Verursacher der zunächst verdächtigte Fahrer war. Trotzdem sucht die Polizei Zeugen, die sich um circa 10.15 Uhr dort aufgehalten und vielleicht dieses Kratzgeräusch wahrgenommen haben. Der Schaden durch die Kratzer beläuft sich auf etwa 1000 Euro. (AZ)