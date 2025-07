Unfallfahrer flüchten - Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht. So wurde am Samstag zwischen 12.30 und 15.30 Uhr ein auf dem unteren Parkplatz am Reimlinger Tor geparkter Wagen beschädigt. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer stieß gegen die linke Heckseite, sodass ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro entstand. Im Ortsteil Baldingen im Kleinen Feldle blieb am Dienstag gegen 7. 45 Uhr ein Lastwagen an einer Hecke eines Vorgartens hängen und brach dadurch mehrere Äste ab. Es enstand Sachschaden in HÖhe von etwa 150 Euro. Bei beiden Unfällen kamen die Verursacher nicht ihren Pflichten nach, sondern flüchteten. Die Polizei Nördlingen nimmt sachdienliche Hinweise zu den Unfällen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

