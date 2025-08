Auto angefahren und geflüchtet: Polizei Nördlingen bittet um Hinweise

Die Polizei meldet zwei Fälle von Unfallflucht, die sich in Nördlingen zugetragen haben. Am Samstag wurde zwischen 08:10 Uhr und 10:40 Uhr ein auf der Kaiserwiese geparkter Wagen angefahren. Der Unfallverursacher touchierte den braunen Dacia Duster hinten links. Anschließend flüchtete dieser, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro zu kümmern. Am Freitag wurde zwischen 18:45 Uhr bis 22:00 Uhr ein Auto angefahren, welches auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellt war. Der weiße Audi A4 Avant wurde laut Polizei auf der linken Seite im Bereich der Fahrertüre und der hinteren Türe verkratzt und eingedellt. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3500 Euro geschätzt. In beiden Fällen bittet die Polizei Nördlingen um Hinweise und nimmt diese unter der Telefonnummer 090881/2956-0 entgegen. (AZ)

