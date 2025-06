Unbekannter rammt Auto in Nördlingen und flieht

Ein unbekannter Täter hat in Nördlingen ein geparktes Auto gerammt und ist dann geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Laut Polizeibericht stieß der Unbekannte am vergangenen Sonntag zwischen 10 und 10.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkt in der Würzburgerstraße gegen die Fahrertür eines schwarzen VW-Polos. Dadurch entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei Nördlingen sucht nach Zeugen, die sich unter Telefon 09081/2956-0 melden sollen. (AZ)

