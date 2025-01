Schild verbogen: Angestellte beobachtet Unfallflucht

Der Fahrer oder die Fahrerin eines dunkelblauen Kastenwagens ist am Dienstag um 16.57 Uhr Bei den Kornschrannen rückwärts gegen eine Haltestellenschild gefahren. Dieses wurde dabei leicht verbogen, so dass ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro entstand, wie es im Polizeibericht heißt. Eine Angestellte beobachtete den Unfall und meldete diesen polizeilich. Da diese allerdings nur einen Teil des Kennzeichens notieren konnte, bittet die Polizei Nördlingen um weitere Hinweise zu dem Unfall und nimmt diesen unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

