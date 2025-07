Unbekannter stößt gegen Auto in Oettingen und fährt einfach davon

Ein Unbekannter hat in Oettingen mit seinem Fahrzeug ein Auto beschädigt und ist dann vom Unfallort geflüchtet. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall am vergangenen Mittwoch zwischen 6.30 und 13.15 Uhr in der Manggasse. Der Täter stieß gegen die hintere linke Seite eines dort geparkten blauen VW Golf, dabei verursachte er einen Schaden von etwa 1000 Euro. Nun bittet die Polizei Nördlingen um Zeugenhinweise, die sie unter Telefon 09081/2956-0 entgegennimmt. (AZ)

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis