Autofahrer beschädigt mehrere Schilder an Kreisverkehr: Wer hat etwas beobachtet?

Unbekannte haben mehrere Schilder am Kreisverkehr am Heuweg in Reimlingen beschädigt. Das teilten Verkehrsteilnehmer der Polizei Nördlingen mit. Die Beamten berichten, dass der „blaue Pfeil“ an der Einfahrt zum Kreisverkehr sowie eine Warnbake von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren wurden. Der Autofahrer flüchtete anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern, der auf rund 500 Euro geschätzt wird. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Nördlingen zu melden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf den 15. Dezember (AZ)

