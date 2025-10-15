Landwirt beschädigt geparktes Auto: 5000 Euro Schaden

Bei der Polizei sind am Dienstag insgesamt vier Unfallfluchten zur Anzeige gebracht worden. Drei davon ereigneten sich nach Angaben der Beamten in Nördlingen, eine in einer Riesgemeinde:

Zwischen 7 und 18 Uhr wurde am Dienstag an einem im Parkhaus am Nähermemminger Weg geparkten Seat der linke Außenspiegel beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden beim Ein- oder Ausparken des Verursacherfahrzeuges. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Am Montag begegneten sich in der Nördlinger Oskar-Mayer-Straße am frühen Abend zwei Fahrzeuge. Der Verursacher und zugleich flüchtige Sprinter, sei stadtauswärts und zu weit links gefahren, sodass sich der linke Außenspiegel mit dem eines stadteinwärts fahrenden Pkw berührte. Hierdurch brach das Spiegelgehäuse an dem Pkw, der Schaden liege bei etwa 350 Euro.

Am späten Dienstagvormittag beschädigte der Fahrer eines Ackerschleppers laut Polizeibericht einen an einem landwirtschaftlichen Verbindungsweg geparkten Pkw. Durch das Frontanbaugerät sei die rechte Fahrzeugfront des Pkws stark beschädigt worden. Da der landwirtschaftliche Weg hauptsächlich von Landwirten auf dem Weg zu ihren Ackerflächen genutzt wird, konnte der Verursacher schnell ermittelt werden. Die Schadenshöhe am Pkw beläuft sich auf mindestens 5000 Euro. Am Anbaugerät des Ackerschleppers entstand kein Schaden.

Bereits zwischen dem ersten und fünften Oktober wurde an einem Haus in der Strelgasse in Nördlingen der Hausanschluss der Gasleitung angefahren. An der Hauswand konnte schwarzer Kunststoffabrieb, möglicherweise von einem Stoßfänger, festgestellt werden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro.

Zeugen, die die Unfallfluchten in Nördlingen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)