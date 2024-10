Auto stößt Audi an und flüchtet

Beim Parken hat eine bislang unbekannte Person am Dienstag ein Auto am Rübenmarkt beschädigt und den Unfallort verlassen. Der Unbekannte stieß vermutlich zwischen 9.40 und 10 Uhr beim Ein- oder Ausparken gegen die hintere Stoßstange eines schwarzen Audi Q7, berichtet die Polizei. Es entstand ein Schaden in Höhe von 750 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

