Autofahrer fährt nach Kollision bei Oettingen einfach weiter

Bei Oettingen kam es am Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Gegen 6.45 Uhr ereignete sich zwischen Auhausen und Oettingen zu einem Streifschaden im Begegnungsverkehr. An einem größeren Pick-Up wurde dabei der Außenspiegel beschädigt. Der Unfallgegner fuhr unerkannt in Fahrtrichtung Auhausen weiter. Von diesem Fahrzeug liegt keinerlei Beschreibung vor. Der Schaden am Pick-Up beläuft sich auf rund 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nördlingen unter Tel. 09081/2956-0. (AZ)

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kollision Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis