Zwei Autos angefahren, zwei Mal 3000 Euro Schaden, zwei Mal geflohen

Zwei Unfallfluchten haben sich zuletzt in Nördlingen ereignet. Am Donnerstag wurde zwischen 8.30 Uhr und 9.56 Uhr ein in der Lerchenstraße geparkter schwarzer Renault angefahren, wie die Polizei mitteilt. Der Unfallverursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Tür der Fahrerseite und den Kotflügel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Seinen Pflichten als Unfallverursacher kam dieser nicht nach, sondern flüchtete.

Ein weiteres Auto wurde im Oberdorf in Löpsingen zwischen Mittwoch, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 18 Uhr, angefahren, hier handelte es sich um einen grauen Audi. Der Unfallverursacher beschädigte den linken Kotflügel, sodass ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro entstand und flüchtete anschließend. Zeugen können sich bei der Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 melden. (AZ)