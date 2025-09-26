Unbekannter beschädigt weißen Transporter und flüchtet

Wie die Polizei mitteilt, wurde bei einem Autohaus in der Augsburger Straße zwischen dem 11. und dem 17. September ein weißer Transporter der Marke Ford angefahren. Der Unfallverursacher stieß an die Fahrerseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend flüchtete er. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

