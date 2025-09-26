Icon Menü
Unfallflüchtiger beschädigt Ford-Transporter in Nördlingen – Polizei sucht Zeugen

Nördlingen

Unbekannter beschädigt weißen Transporter und flüchtet

Ein unbekannter Fahrer hat zwischen dem 11. und 17. September einen weißen Ford-Transporter an einem Autohaus in der Augsburger Straße beschädigt.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unbekannten, der einen Transporter beschädigt hat.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Unbekannten, der einen Transporter beschädigt hat. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Symbolbild)

    Wie die Polizei mitteilt, wurde bei einem Autohaus in der Augsburger Straße zwischen dem 11. und dem 17. September ein weißer Transporter der Marke Ford angefahren. Der Unfallverursacher stieß an die Fahrerseite und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Anschließend flüchtete er. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

