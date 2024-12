Mehrere Verkehrsunfälle am Montag in Nördlingen

Am Montag hat es in Nördlingen gleich mehrere Unfälle gegeben. Gegen 10.30 Uhr touchierte ein 59-Jähriger beim rückwärts ausparken in der Pfarrgasse ein anderes Auto. An den Fahrzeugen ist ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstanden.

Gegen 15.30 Uhr fuhr im Nähermemminger Weg ein 36-Jähriger mit seinem Auto auf das vorausfahrende Auto einer 59-Jährigen auf. Sie hatte zuvor verkehrsbedingt bremsen müssen. Der Schaden wird hier auf etwa 500 Euro geschätzt.

Um 17.45 Uhr rangierte eine 28-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Hofer Straße und übersah dabei ein Auto eines 54-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von 3000 Euro.

Um 18.00 Uhr touchierte beim Vorbeifahren in der Deininger Straße eine 44-Jährige mit ihrem Auto ein geparktes Fahrzeug. Hierbei wurde der Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. (AZ)