Unfall: Elfjähriger kollidiert mit Radlerin

Eine Frau ist bei einem Fahrradunfall in Nördlingen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein elf Jahre alter Bub am Dienstag, gegen 17 Uhr, mit seinem Rad auf dem gemeinsamen Fuß- und Radweg der Hofer Straße in Richtung Wemdinger Straße. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 30-Jährige mit ihrem Fahrrad entgegen. Als dem Jungen plötzlich eine Fliege ins Auge flog, verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und fuhr direkt auf die entgegenkommende Frau zu.

Die Fahrradfahrerin konnten einen Zusammenstoß durch ein Ausweichmanöver nach rechts zwar verhindern, stürzte dabei jedoch von ihrem Rad. Sie verletzte sich leicht und musste zunächst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Frau trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm. Der Junge blieb unverletzt. (AZ)