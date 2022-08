Fische, Muscheln und Krebse verenden in trockenem Bachlauf der Kessel

Zwischen Untermagerbein und Tuifstädt trocknet ein Bachlauf der Kessel beinahe aus. Die Polizei geht davon aus, dass Wasser entnommen wurde. Lebewesen müssen gerettet werden.

Zwischen Untermagerbein und Tuifstädt sind in der Kessel Hunderte Fische, Krebse und Muscheln verendet. Ein 62-jähriger Landwirt stellte fest, dass im Bachlauf kaum mehr Wasser vorhanden war. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 15 Uhr, massiv Wasser aus dem Bach entnommen hat und hierdurch der Pegel stark gesunken ist.

Zum Teil ist der Bachlauf komplett ohne Wasser. Aktuell steigt der Wasserpegel wieder an. Der Landwirt ist bereits mit dem Wasserwirtschaftsamt in Kontakt, so die Polizei weiter. Sämtliche noch lebende Fische, Krebse und Muscheln wurden in andere Gewässer umgesetzt. Wie hoch der hierbei entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 in Verbindung setzen. (AZ)