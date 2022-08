Die Kessel trocknet aus – natürliche Ursache oder doch Absicht?

Plus Neue Erkenntnisse der Polizei legen eine natürliche Ursache für die Austrocknung der Kessel nahe. Dennoch hält die Polizei den Zeugenaufruf aufrecht. Eine Spurensuche.

Die gute Nachricht vorneweg: In der Kessel bei Untermagerbein fließt wieder etwas Wasser, nachdem der Bach gänzlich ausgetrocknet war und Hunderte Fische, Krebse und Muscheln verendeten. Eine Frage bleibt aber: Hat ein Unbekannter unerlaubterweise Wasser aus dem Bach entnommen oder gibt es natürliche Ursachen?