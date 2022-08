Mit Keschern, Eimern und einem Traktor: So lief die Fischrettung an der Kessel ab

Plus Der Fischereiberechtigte Ewald Beck schildert die Fisch-Rettungsaktion in der Kessel. Erst im Frühjahr hatte er 300 Forellen eingesetzt. Eine Chronik der Katastrophe.

Als die Kessel vor Kurzem im Bereich bei Untermagerbein austrocknete, konnten dank des Einsatzes von zahlreichen freiwilligen Helfern aus dem Dorf Hunderte Weißfische und Edelkrebse gerettet werden. Der Fischereiberechtigte in dem drei Kilometer langen Gewässerabschnitt auf der Gemarkung Untermagerbein, Ewald Beck, berichtet im Gespräch mit unserer Redaktion, wie die Rettungsaktion ablief.