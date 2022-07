Soldaten- und Kriegerverein stand vor dem Aus: Doch jetzt wird gefeiert

Der Kameraden- und Soldatenverein Untermagerbein feiert am Wochenende sein mehr als 100-jähriges Bestehen. Dabei stand der Verein schon kurz vor der Auflösung.

Drei Jahre lang habe der Verein geruht, schildert Harald Beck, Vorstandsvorsitzender des Kameraden- und Soldatenvereins Untermagerbein. "Bei uns war es so: Wir waren echt kurz vor dem Auflösen." Doch die 100-Jahr-Feier, die wollte man im Mönchsdegginger Ortsteil noch machen. Also übernahm Beck das Amt im Jahr 2019 - doch er stellte eine Bedingung: Es brauche eine Umbenennung, man müsse sich für weitere Gruppen öffnen.

Früher habe der Verein Krieger- und Waffenbrüderverein geheißen: "Ich habe gesagt, wir sind keine Waffenbrüder." Viele Soldatenvereine würden sich ausdrücklich noch als Kriegervereine sehen, doch diese hätten häufig Nachwuchsprobleme. Auch in Untermagerbein gibt es nur noch einen Kriegsteilnehmer. "Ich habe mir schon immer gesagt: Auch wenn einer nicht gedient hat, aber kameradschaftlich eingestellt ist: Warum kann der nicht in den Verein eintreten?" Es gehe um den Volkstrauertag, um das Gedenken der Opfer von Krieg und Gewalt. "Und wie man momentan sieht, um ein starkes Bündnis, um ein starkes Europa", so der 47-Jährige.

Kameraden- und Soldatenverein: Viele junge Mitglieder

Mit der Neuaufstellung des Vereins seien auch die Jüngeren in den Verein gekommen. Von den 47 Mitgliedern seien die Hälfte junge Leute. So kann der Verein zu seiner Jubiläumsfeier positiv vorausschauen.

Eigentlich sollte es ja vor zwei Jahren so weit sein, doch wie so vielen Jubiläen machte die Hochphase der Corona-Pandemie auch dem Kameraden- und Soldatenverein Untermagerbein einen Strich durch die Rechnung. Also wird mit 102 Vereinsjahren noch gefeiert, wenn auch nicht in so großem Umfang, wie das manch andere Vereine täten, so Beck: "Es ist schwierig, heutzutage ein großes Fest aufzuziehen." Schließlich sei Untermagerbein auch nicht so groß.

Bunter Abend mit Ehrungen im Gasthaus zur Sonne

Am Samstag gibt es zunächst ab 17 Uhr ein Treffen mit dem Patenverein Krieger- und Soldatenverein Schaffhausen/Rohrbach, ab 17.30 Uhr findet ein Standkonzert mit dem Musikverein Mönchsdeggingen am Dorfplatz statt. Es folgt ein bunter Abend im Feststadel des Gasthauses zur Sonne, Schirmherrin und Bürgermeisterin Karin Bergdolt sowie weitere Gäste werden Ansprachen halten. Dazu kommen die Ehrungen verdienter Kameraden.

Der Sonntag wird um 8 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück eingeleitet, um 9.15 Uhr findet im Stadel ein Festgottesdienst statt, danach folgt der Marsch zum Ehrendenkmal mit Totenehrung. Im Anschluss findet ein kleiner Festumzug mit Vereinen aus der Umgebung rund um das Dorf statt. Es folgen Festansprachen, ein Mittagessen samt musikalischer Begleitung der Jugendkapelle. Den Abend lasse man schließlich gemütlich ausklingen, sagt Beck.