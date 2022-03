20-Jähriger verursacht Unfall mit 15.000 Euro Schaden

Ein Autofahrer hat in Unterschneidheim einer anderen Person die Vorfahrt genommen.

Ein Unfall hat sich am Dienstagmorgen in Unterschneidheim ereignet. Kurz nach 6 Uhr fuhr ein 20-Jähriger auf der Wilflinger Straße. Im Kreuzungsbereich zur Geislinger Straße fuhr er auf diese ein. Doch laut Polizeiangaben achtete er nicht darauf, dass dort bereits ein BMW in Richtung Geislingen fuhr, sodass es zum Unfall im Einmündungsbereich kam. Hierbei entstand an den Fahrzeugen ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)