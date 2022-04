Fahrradreifen platzt: Junger Mann muss ins Krankenhaus

Weil ein Fahrradreifen geplatzt ist, hat sich ein 24-Jähriger in Unterschneidheim verletzt.

Ein Unfall mit schweren Verletzungen eines Fahrradfahrers hat sich am Freitag in Unterschneidheim ereignet. Der 24-Jährige fuhr laut Polizei gegen 17.30 Uhr auf der Brahmstraße mit seinem Fahrrad als plötzlich der Vorderreifen seines Fahrrades platzte. Der junge Mann wurde so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam. (AZ)