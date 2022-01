Fahrzeug zerkratzt: Mehrere hundert Euro Schaden

Ein Auto in Unterschneidheim wurde zerkratzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Mittwoch, 5. Januar, und Sonntag, 9. Januar, 12.30 Uhr, die rechte Fahrzeugseite eines Mercedes Benz zerkratzt, wie die Polizei mitteilt. Der Wagen war in diesem Zeitraum in der Mörikestraße in Unterschneidheim abgestellt. Der hierbei entstandene Schaden beziffert sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise auf den oder die Täter nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen. (AZ)