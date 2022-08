Maisfeld in Unterschneidheim mutwillig niedergewalzt

Zwischen Samstag und Dienstag wird in Unterschneidheim offenbar mutwillig eine erntereife Maisfläche niedergewalzt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Ein bislang Unbekannter soll zwischen Samstag und Dienstag offenbar mutwillig ein Maisfeld in Unterschneidheim beschädigt haben. Nach Angaben der Polizei wurden rund 360 Quadratmeter der erntereifen Maisfläche niedergewalzt, wobei ein Schaden von rund 1400 Euro entstand. Der Polizeiposten Tannhausen bittet unter Telefon 07964/330001 um Hinweise. (AZ)

