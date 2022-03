Polizei ermittelt Unfallverursacherin nach 3000 Euro Schaden

Eine Pkw-Fahrerin ist in Unterschneidheim am frühen Montagmorgen nach einem Unfall beim Ausparken geflüchtet. Die Polizei konnte sie rasch ermitteln.

Gegen 5.30 Uhr am Montagmorgen ist eine 27-Jährige mit ihrem Mercedes beim Ausparken in Unterschneidheim in eine Grundstücksmauer gefahren. Das Grundstück befindet sich in der Orchideenstraße.

Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf ungefähr 3000 Euro. Die Verursacherin fuhr unerlaubt von der Unfallstelle davon, konnte jedoch rasch durch Beamte des Ellwanger Polizeireviers ermittelt werden. (AZ)