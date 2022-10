Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Auf einem Waldweg rutscht ein Radfahrer und stürzt. Der 72-Jährige muss in eine Klinik gebracht werden.

Ein Radfahrer hat sich in Unterschneidheim am Montag schwer verletzt. Der 72-Jährige fuhr laut Polizei mit seinem Fahrrad den Weiherweg von Nordhausen in Richtung eines dort angrenzenden Waldstückes entlang. Als er den Waldweg befuhr, rutschte er mit seinem Pedelec weg und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste anschließend in eine Klinik gebracht werden. (AZ)