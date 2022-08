Von Sonne geblendet: Frau streift in Unterschneidheim anderes Auto

Am Montag kommt es in Unterschneidheim zu einem Autounfall. Es entsteht ein vierstelliger Schaden.

Eine 49-jährige Autofahrerin hat am Montagmorgen in Unterschneidheim einen Unfall verursacht. Gegen 7 Uhr befuhr sie die Hauptstraße, auf der sie den Wagen eines 54-Jährigen streifte. Das Auto erkannte sie nach Angaben der Polizei zu spät, weil sie von der Sonne geblendet worden sei. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (AZ)