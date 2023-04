Hund beißt Polizisten während Einsatz in Walxheim

Wegen des Streits zwischen einem 26-Jährigen und seiner Ex-Freundin wird die Polizei verständigt. Ein Polizist wird während des Einsatzes von einem Hund gebissen.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen einem 26 Jahre alten Mann und seiner Ex-Freundin ist es am Mittwoch gegen 22.45 Uhr in der Schuhmannstraße in Walxheim zu einem Polizeieinsatz gekommen. Im Verlauf des Einsatzes, wurde ein Polizeibeamter von dem Hund des Mannes gebissen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. (AZ)