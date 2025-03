Mulo Francel & Friends im Kulturstadl: Ein wunderbar beschwingtes Konzert

Wenn im Kulturstadl das Motto „Freitag um 8“ ausgerufen wird, kann man sich darauf verlassen, dass absolut Hochklassiges geboten wird. So auch dieses Mal: Mulo Francel (Saxofon, Klarinette), Paolo Morello (Gitarre) und Sven Faller (Bass) zelebrierten im proppenvollen Reimlinger Stadel ein Event der Extraklasse. „Living is easy, mostly“ hieß das Programm, das die drei Ausnahmekönner auf die Bühne brachten. Und wunderbar leicht und beschwingt klingen die Musiker-Freunde, die sich über Jahre in verschiedenen Formationen um die Welt bewegt haben.

Dass immer wieder Top-Musiker diesen Ranges in Reimlingen konzertieren, liegt zum einen am intimen Ambiente und zum anderen auch an der „liebevollen“ Betreuung durch Elli und Heiner Hildebrand: Fast kein Konzert vergeht, ohne dass sich die Protagonisten für das „Abendmahl“ (so drückte sich Mulo Francel aus) bedanken. Entsprechend gut gelaunt gingen Francel, Morello und Faller ans Werk, von „Smalltown Girls“ ging es über einen ersten Frühlingsgruß „Oh Spring!“ in „Roberts Walz“ über. Nur unterbrochen von entspannten Plaudereien, mit der die Musiker ihre in aller Regel Eigenkompositionen und deren Intention vorstellten.

Mulo Francel, Paolo Morello und Sven Faller auf der Bühne

Bei Robert Schumanns „Träumerei“-Adaption durfte das Publikum sogar auswählen, ob es lieber eine Bossa-Nova- oder lieber die „Wandergitarren-Version“ hören wollte. In ihrem ‚„zusammengeschusterten Programm“ (so Mulo Francel) kamen sowohl die herausragenden individuellen Qualitäten als Solisten, als auch ihr blindes Zusammenspiel in jeder Phase des Konzertes voll zur Geltung. Intimes, perfektes Interplay, facettenreiche Grooves und virtuose Energieausbrüche begeisterten die Zuhörer ein ums andere Mal. Dazu die spannenden Geschichten, die sie mit ihrer Musik erzählten. Bei „One More Gin For Elisabeth“ stellten sie sich vor, einmal mit der Queen an der Bar rumzuhängen, bei „One For Nieb“ packte Paolo Morello seine Gypsy-Gitarrenriffs aus, weil er das Lied zu Ehren seines Gitarrenlehrers Helmut Nieberle komponiert hatte.

Tango, Latin, Swing, Klassik oder brasilianische Choro-Kläge: Nichts ist den drei „absonderlichen Kollegen“ (so Mulo Francel) fremd. Und wenn ihnen der Jazzstandard-Titel „When Sunny Gets Blue“ zu traurig scheint, drehen sie ihn einfach um und machen „When Blue Gets Sunny“ daraus. Der berührendste Moment des Abends war eine Komposition von Sven Faller, die er Gerd Laqueur gewidmet hatte, der in den 30er Jahren der Verlobte seiner Großmutter gewesen war. 1938 musste er mit seinem jüdischen Vater Deutschland verlassen und ließ sich in Amerika nieder. Nach dem Tod seiner amerikanischen Ehefrau kehrte er nach Deutschland zurück und löste nach über 32 Jahren das Versprechen ein, Fallers Großmutter zu heiraten.

Mit „Mulos Mambo“, der sich als Swing outete und „7:1“, ein Choro, anlässlich des denkwürdigen Fußballspiels gegen Brasilien von Paolo Morello geschrieben, ging es auf die musikalische Zielgerade. Ein Hammer-Konzert endete mit Django Reinhards „Troublant Bolero“, allerdings alles andere als verstörend, wie der Titel fälschlicherweise suggerierte. Großer Applaus für drei große Künstler. (AZ)