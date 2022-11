85-Jährige missachtet in Utzmemmingen Vorfahrt und verursacht Unfall

Am Dienstagvormittag verursacht eine Autofahrerin in Utzmemmingen einen Unfall. Dabei entsteht ein hoher vierstelliger Schaden.

Eine 85-jährige Autofahrerin hat am Dienstagvormittag im Riesbürger Ortsteil Utzmemmingen die geltende Vorfahrtsregelung missachtet. Gegen 10 Uhr verursachte sie so an der Einmündung der Lindenstraße in die Aalener Straße einen Unfall mit einer 27-jährigen Autofahrerin. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von rund 9000 Euro. (AZ)

