Wie ein Kapuzinermönch die Obrigkeit narrte

Plus Hartwig Büsemeyer hat einen historischen Roman geschrieben. Vieles, was darin zu lesen ist, hat tatsächlich stattgefunden, das belegen zahlreiche Quellenangaben.

Zwei Erzbischöfe, eine Grafenfamilie, ein Kapuzinermönch und viel Fußvolk führten auf Burg Katzenstein und Schloss Baldern ein Drama von Geltungssucht, Bauwut und Schuldenmachen, Gespenstertreiben und -austreiben, Glauben und Aberglauben, Volksfrömmigkeit, Lug und Trug, Hoffnung und Enttäuschung auf: Autor Hartwig Büsemeyer las in Utzmemmingen aus seinem Buch „Die Geister, die er rief“ - lebendig und spannend.