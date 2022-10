Utzmemmingen

vor 50 Min.

Die Alte Bürg und das Problem mit der unterirdischen Kläranlage

Plus Die Stadt Nördlingen verweigert einem Käufer den Zuschlag für die Alte Bürg. Stattdessen soll geklärt werden, was die Sanierung der Kläranlage kostet.

Von Verena Mörzl Artikel anhören Shape

Die Alte Bürg liegt idyllisch am Riesrand im Wald auf Utzmemminger Flur. Seit bald zehn Jahren wird die Ausflugsgaststätte dort von den aktuellen Pächtern betrieben. Die Vereinten Wohltätigkeitsstiftungen in Nördlingen als Eigentümer haben das Gebäude samt aller Anlagen in diesem Jahr zum Verkauf ausgeschrieben, denn die Belastung für den Stiftungshaushalt ist nicht unerheblich. Doch aus dem Vorhaben wird nun erst einmal nichts. Stattdessen wird nun darüber nachgedacht, die Kläranlage dort zu ertüchtigen. Warum eigentlich?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen