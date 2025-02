Leseraufruf: Wie haben Sie ihr Liebes-Glück gefunden?

Bereits Ende Januar kündigt er sich an: der Valentinstag. Schaufenster und Supermarktregale sind voll mit Herzchen, Blumen und Pralinen. Inmitten des tristen und oft nasskalten Februars sticht der Valentinstag als pinker Farbtupfer gerade so heraus. Doch zwischen Schmuck- und Dessousgeschäften, die mit Sonderangeboten um die Wette eifern und Plakaten, die ermahnen, ja nicht das obligatorische Valentinstag-Geschenk für seinen Schatz zu vergessen, gerät das, worum es eigentlich gehen sollte, zunehmend in den Hintergrund: die Liebe. Schließlich, so befand es schon Goethe, macht sie das Leben erst lebenswert.

„Sonne kann nicht ohne Schein, Mensch nicht ohne Liebe sein.“ Johann Wolfgang von Goethe

Um vor lauter Konsum und Kommerzialisierung des schönsten Gefühls der Welt, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren, suchen wir nach den schönsten Liebesgeschichten der Region. Unsere Redaktion ruft ihre Leser und Leserinnen daher dazu auf, ihre eigenen Geschichten zu teilen.

Schreiben Sie uns: Suche nach Liebe und Happy News im Landkreis Donau-Ries

Von Sandkastenliebe, über den puren Zufall bis hin zur Dating-App, eines bleibt immer gleich: Herzrasen, erste Treffen und Schmetterlinge im Bauch – die Liebe sorgt für intensive Gefühle. In einer Welt, die gerade von besorgniserregenden Nachrichten beherrscht wird, bietet der Valentinstag einen Anlass zur Besinnung auf die schönen Dinge.

Wir suchen daher die schönsten Kennenlerngeschichten unserer Leserinnen und Leser: Wie haben Sie die Liebe gefunden? Wie lernten Sie ihre Partnerin oder Ihren Partner kennen? Lassen Sie andere Menschen an Ihrem Glück teilhaben und senden Sie uns Ihre Liebesgeschichte per Mail an die Redaktion (redaktion@rieser-nachrichten.de oder redaktion@donauwoerther-zeitung.de) oder über Facebook (Rieser Nachrichten oder Donauwörther Zeitung). (AZ)