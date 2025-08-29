Vandalen vergreifen sich an einer Skulptur im Neresheimer Stadtpark

Unbekannte haben sich Dienstagnacht im Stadtgarten Neresheim zu schaffen gemacht. Um kurz nach 22 Uhr haben sie eine Skulptur beschädigt, die dort im Rahmen der Kunstausstellung aufgestellt ist. Wie die Polizei Aalen mitteilt, haben die Täter die Figur aus ihrer Verankerung gerissen und umgeworfen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/ 919001 entgegen. (AZ)

Neresheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Skulptur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis