Vandalen beschädigen Skulptur im Neresheimer Stadtpark – Hinweise erbeten!

Neresheim

Vandalen vergreifen sich an einer Skulptur im Neresheimer Stadtpark

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer hat Beobachtungen gemacht?
    Die Polizei bittet um Hinweise auf Vandalen, die sich im Neresheimer Stadtpark an einer Skulptur zu schaffen gemacht haben.
    Die Polizei bittet um Hinweise auf Vandalen, die sich im Neresheimer Stadtpark an einer Skulptur zu schaffen gemacht haben.

    Unbekannte haben sich Dienstagnacht im Stadtgarten Neresheim zu schaffen gemacht. Um kurz nach 22 Uhr haben sie eine Skulptur beschädigt, die dort im Rahmen der Kunstausstellung aufgestellt ist. Wie die Polizei Aalen mitteilt, haben die Täter die Figur aus ihrer Verankerung gerissen und umgeworfen. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Rufnummer 07326/ 919001 entgegen. (AZ)

