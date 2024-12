Türgriff von Auto in Baldingen beschädigt

Bei einem geparkten Fiat 500 ist am Freitag ein Türgriff mutwillig abgerissen worden. Zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr ereignete sich die Tat auf dem Parkplatz eines Einkaufzentrums in der Raiffeisenstraße in Baldingen. Ein bislang unbekannter Täter hatte an der Fahrertüre einen Teil des Griffs abgerissen. Der Schaden wird auf rund 150 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Baldingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fiat Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis