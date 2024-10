Unbekannter schlägt Glasscheibe an Haustür ein

In der Elbinger Straße ist am Samstagnachmittag die Glasscheibe einer Hauseingangstür eingeschlagen worden. Die Anwohner des Mehrfamilienhauses vernahmen gegen 16.00 Uhr einen lauten Knall und stellten kurz darauf zwei zersplitterte Glaselemente an der Haustür fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

