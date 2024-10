Unbekannter ritzt in Nördlingen Hakenkreuz auf Motorhaube

Wieder mal ist in Nördlingen ein Auto in einer nächtlichen Aktion zerkratzt worden. Der Polizei zufolge traf es einen schwarzen Audi Q5, der zwischen Samstag, 18.45 Uhr und Sonntag, 13.45 Uhr am Ziegelhof parkte. Der bislang unbekannte Täter zerkratzte den Audi komplett und ritzte auf die Motorhaube ein Hakenkreuz. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

