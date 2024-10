Ein Unbekannter hat am Mittwoch die Glasscheibe einer Haustür in Nördlingen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 20 Uhr in der Kopernikusstraße. Der Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

