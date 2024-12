Vandalismus auf Parkplatz: Unbekannte beschädigen zwei Fahrzeuge an Turnhalle

Unbekannte haben am späten Mittwochnachmittag zwei Fahrzeuge, die auf dem Parkplatz der Turnhalle abgestellt waren, beschädigt. Nach Angaben der Polizei steckte ein Täter unter anderem einen Gegenstand in das Zündschloss eines Kleinkraftrads, welches dadurch unbrauchbar wurde. An einem Leicht-Kfz wurde der vordere Stoßfänger beschädigt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von knapp 100 Euro. (AZ)

