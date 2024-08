Wieder wird ein Auto in Nördlingen zerkratzt

Zum wiederholten Mal ist in Nördlingen innerhalb eines kurzen Zeitraums ein Auto zerkratzt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 4 Uhr, ein schwarzer Mitsubishi einer 25-jährigen Frau in der Bozener Straße beschädigt. An dem Auto wurden die gesamte rechte Fahrzeugseite und das Heck zerkratzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Hier besteht vermutlich ein Tatzusammenhang mit der bereits am Dienstag berichteten Sachbeschädigung an einem schwarzen Skoda in der Bozener Straße. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)

