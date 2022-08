Varta

17:49 Uhr

US-Patentamt entscheidet im Technologiestreit zugunsten Vartas

Plus Das Patent für die CoinPower-Technologie der Microbatterien ist Gegenstand eines Verletzungsverfahrens in den USA gegen einen chinesischen Wettbewerber. Ausgefochten ist der Streit noch nicht.

Von Verena Mörzl

Das US-Patentamt hat in einem Patentstreit zwischen der Varta AG und dem chinesischen Wettbewerber EVE Energy Co. Ltd. eine wichtige Entscheidung getroffen. Am 8. August wies das Patentamt den Antrag von EVE Energy auf Nichtigkeitserklärung aller Ansprüche eines Patents der CoinPower-Batterien (US-Patent 9,496,581) von Varta zurück. Das teilt der Konzern mit Sitz in Ellwangen und Niederlassung in Nördlingen am Dienstag mit.



Auch dieses Patent war zuvor von einem anderen Wettbewerber angegriffen worden, mit dem Ergebnis, dass alle Ansprüche in ursprünglicher oder leicht veränderter Form in Kraft geblieben sind. Das Patent '581 deckt Aspekte der erfolgreichen CoinPower-Microbatterie-Technologie ab. Die Ergebnisse der Entscheidung des US-Patentamts stärken das Patent und die Wahrscheinlichkeit, dass Varta den Rechtsstreit gewinnt, erheblich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen