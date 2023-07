Pfarrgemeinde Nördlingen verabschiedet Kaplan Jürgen Massinger

Nach zwei Jahren verabschiedet sich der Kaplan und zieht nach Mindelheim weiter. Warum er Oberbürgermeister Wittner zum Abschied ein Umleitungsschild schenkte.

Die Pfarreiengemeinschaft Nördlingen hat Kaplan Jürgen Massinger verabschiedet. Ihm nachfolgen soll zum 1. September Jerome Cosmas Muyunga. Zum Festgottesdienst am vergangenen Sonntag waren viele Gläubige in die Pfarrkirche St. Salvator in der Nördlinger Altstadt gekommen. Kaplan Massinger selbst eröffnete ihn mit dem Kreuzzeichen und er hielt auch die Predigt.

Mit einem Bild aus der weltbekannten Geschichte "Robinson Crusoe" von Schriftsteller Daniel Defoe begann er seine Auslegung. Massinger brachte die Botschaft des Evangeliums mit dem einzelnen Fußabdruck im Sand aus Defoes Geschichte zusammen. So beeindrucke eben dieser kleine Hinweis auf einen anderen Menschen Robinson. Und so liege es an uns, diese Fußspur in den Menschen um uns herum zu legen.

Ein Witzebuch für Kaplan Massinger

Zur Kommunion sang der Kinderchor unter der Leitung von Klaus Ortler ein kräftiges "Laudato si". Vor dem Segen übernahm zunächst der Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen, David Wittner, das Wort. Er dankte Massinger für seine wertvolle und inspirierende Art im Umgang mit den Menschen und überreichte ihm im Namen der Stadt und als kleine Erinnerung einen Korb mit allerlei Nördlinger Artikeln. Danach sprach Pastoralratsvorsitzende Susanne Winter und dankte Kaplan Massinger für sein großes Engagement und Wirken in den vergangenen beiden Jahren in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen. Als kleines Präsent übergab sie dem Kaplan ein von den Gläubigen selbst gestaltetes Witzebuch. Daneben bekam er von der Pfarreiengemeinschaft ein Schmelzfeuer geschenkt.

Zuletzt gab Kaplan Jürgen Massinger den Dank an alle Anwesenden weiter und sprach die immerwährende Freundlichkeit und Aufgeschlossenheit der Nördlinger an. Als kleines Geschenk seinerseits übergab Massinger Oberbürgermeister Wittner eine Replik eines Umleitungsschildes zur freien Verwendung für die nächsten Baustellen in und um Nördlingen, die den Kaplan manchmal durchaus auf Umwege zu schicken vermochten – selbstverständlich mit Augenzwinkern.

Pfarrfest im und um das Pfarrzentrum St. Salvator

Anschließend lud Pfarrgemeinderatsvorsitzende Doris Ritter alle zum gemeinsamen Pfarrfest in und um das Pfarrzentrum St. Salvator ein. Viele Gläubige folgten der Einladung und ließen es sich – bewirtet vom Pfarrgemeinderat St. Salvator, der Kolpingsfamilie und dem Frauenbund – bei Mittagessen, Kaffee und Kuchen gut gehen. Für die Kinder veranstalteten die Kindergärten St. Michael und Marienhöhe eine gemeinsame Spielstraße, für die größeren Kinder und Jugendlichen betreuten die Ministranten ein Fußballbillard. Nach dem Mittagessen dankten die Ministranten der Pfarreiengemeinschaft im Pfarrsaal dem Kaplan. Der sichtlich gerührte Jürgen Massinger versprach allen ein humorvolles Wiedersehen. Er tritt im Unterallgäu, in Mindelheim, seine zweite Kaplanstelle an.

Jerome Cosmas Muyunga wird als neuer Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft Nördlingen am 17. September in einem Festgottesdienst mit anschließendem Stehempfang willkommen geheißen. (AZ)