Oktoberfest und Kulturherbst: Am Wochenende ist viel geboten im Kreis Donau-Ries

Am kommenden Wochenende ist wieder allerlei los im Landkreis Donau-Ries. Neben dem Kiwanis-Oktoberfest in Donauwörth kommen auch Kulturfreunde nicht zu kurz.

Am Wochenende vom 13. bis 15. Oktober ist im Landkreis Donau-Ries wieder ganz schön viel los. Ob Volksfestfreunde, Kunst- und Kulturliebhaber, Naturfreunde, Klein oder Groß: Da ist für jeden was dabei. Hier kommen unsere Tipps.

Highlight des kommenden Wochenendes ist in Donauwörth das lang ersehnte 13. Kiwanis Oktoberfest. Anstich ist am Freitag, 13. Oktober, gegen 18.30 Uhr. Kleiner Höhepunkt des Festes: Die Mertinger Schuhplattler & Goißlschnalzer sorgen am Samstag um 19.30 Uhr für die Bierzeltgaudi.

Auch in der Donauwörther Innenstadt ist einiges geboten: Ab Samstag, 14. Oktober, 9 Uhr findet dort ein bunter Herbstmarkt statt. Von der Spitalstraße über die Altstadtinsel Ried bis in die Bahnhofsstraße bieten mehr als 60 Marktkaufleute bis 18 Uhr ihre Waren an. Am Sonntag findet der Markt dann von 10.15 bis 18 Uhr statt. Zusätzlich ist an diesem Tag auch verkaufsoffener Sonntag in Donauwörth.

Wochenende im Kreis Donau-Ries: Es finden viele Märkte statt

Auch Märkte gibt es am Freitag in der Region. So finden in Oettingen, Monheim und Rain die typischen Wochenmärkte statt, in Mönchsdeggingen der Dorfmarkt Degge, bei dem regionale und saisonale Produkte angeboten werden. Am Samstag kommt der Marktbummler in Nördlingen, Oettingen, Neresheim-Ohmenheim und Wemding auf seine Kosten, am Sonntag in der Bäldleschwaige in Tapfheim auf dem Kleintier- und Flohmarkt oder auch in Monheim auf dem Kinder-Second-Hand-Basar.

Im Rahmen des Harburger Kulturherbstes wird in der Aula der Mittelschule am Samstag um 15 Uhr das Kindertheater „Uggl in Gefahr“ aufgeführt. Um 21 Uhr findet im Juze ein Konzert mit „Me Worst and the Gimme Talents“ statt. In Nördlingen starten am Freitag zum zwölften Mal die Ateliertage mit 19 teilnehmenden Ateliers. Öffnungszeiten sind am Freitag von 18 bis 22.30 Uhr, am Samstag und Sonntag von 14 bis 19 Uhr.

Theaterfreunde kommen in Rain und Wemding auf ihre Kosten

Auch die Kulturfreunde kommen am Wochenende auf ihre Kosten: In Rain findet am Samstag von 18 bis 23 Uhr die Kulturnacht statt, an der rund 40 Kulturschaffende beteiligt sein werden. In Nördlingen wird am Freitag, 13. Oktober, um 19.30 Uhr die Ausstellung Farbe, Licht Spiel, Glas Zeichnung Malerei von Wolfgang Mussgnug eröffnet. Am Museumssonntag in Donauwörth können von 14 bis 17 Uhr kostenlos alle Museen besucht werden. Am Freitag, Samstag und Sonntag finden in Wemding in der Stadthalle Aufführungen von „Wenn einer eine Reise tut …“ und „Geräuchertes mit Sauerkraut“ statt. Im Rahmen der Interkulturellen Wochen treten in Löpsingen in der Turnhalle am Samstag um 19 Uhr die Löp’Singers auf und decken von den goldenen Zwanzigern bis hin zur aktuellen Pop-Rockkultur alles ab. Rock- und Metallfans können im Donauwörther Doubles Starclub am Samstagabend das Tanzbein schwingen.

Für die Kleinen gibt es am Samstag um 15 Uhr in die Donauwörther Stadtbibliothek ein Marionetten-Kindertheater zu „Die kleine Hexe“ von Otfried Preußler. Am Sonntag um die gleiche Zeit gibt es dort eine Lesung von „Luis und Lena“, untermalt mit Musik. Im Schloss Leitheim wird am Sonntag um 15 Uhr ein Familienkonzert mit Flautando Köln aufgeführt.