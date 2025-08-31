Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Rieser Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Nördlingen
Icon Pfeil nach unten

Verdienst im Donau-Ries-Kreis: So unterschiedlich sind die Gehälter in Nördlingen, Harburg oder Donauwörth

Landkreis Donau-Ries

Wie viel verdienen Sie im Vergleich? So sind die Entgelte im Donau-Ries-Kreis

Wer verdient mehr, jemand aus Nördlingen, Donauwörth oder doch aus Harburg? Einer Antwort kann man sich mit den Mediangehältern nähern. Fünf Städte im Vergleich.
Von Jan-Luc Treumann
    • |
    • |
    • |
    Wie sind die Gehälter in Städten wie Nördlingen, Donauwörth, Oettingen, Harburg und Rain im Vergleich?
    Wie sind die Gehälter in Städten wie Nördlingen, Donauwörth, Oettingen, Harburg und Rain im Vergleich? Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild); Collage: AZ

    Das mit dem Geld ist ja so eine Sache: Man braucht es, aber so wirklich darüber sprechen, was man verdient, wollen vielen Menschen eher nicht. Aber interessieren würde es einen schon, was denn bei anderen so auf dem Gehaltszettel steht. Einen Einblick kann hier die Agentur für Arbeit bieten. Die hat nämlich herausgearbeitet, wie viel die Menschen im Landkreis Donau-Ries verdienen. Eine Anfrage unserer Redaktion bietet sogar einen Vergleich zwischen einigen Städten im Landkreis. Wie unterscheidet sich etwa der Verdienst zwischen den Städten Donauwörth und Nördlingen?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden