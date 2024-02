Ellwangen/Bopfingen

Prozess um Kleinkind: Nebenkläger bezeichnet Angeklagten als Mörder

Plus Das Urteil steht bevor: Die Staatsanwaltschaft bleibt dabei, dass ein 35-Jähriger wegen Mordes zu verurteilen ist. Die Verteidiger zweifeln einen Gutachter an.

Von Viktor Turad

Der zweite Prozess gegen den Angeklagten, der ein Kleinkind in einem Bopfinger Ortsteil misshandelt hat und das in der Folge gestorben ist, neigt sich dem Ende zu. Vor dem Landgericht Ellwangen hatten nun die Parteien das Wort für ihre Plädoyers. Dabei spitzte Robert Bäumel als Nebenkläger zu, indem er sich direkt an den Angeklagten wandte: „Sie sind kein Totschläger, Sie sind ein Mörder!“ Was die Verteidigung fordert.

An diesem Freitag will die Zweite Große Strafkammer unter Vorsitz von Jochen Fleischer das Urteil verkünden. Das Verfahren gegen den Mann, der den 23 Monate alten Buben aus einem Bopfinger Teilort längere Zeit so stark misshandelt hatte, dass er an einem durch einen heftigen Stampftritt auf den Bauch ausgelösten Herz-Kreislauf-Versagen starb, musste, wie berichtet, neu aufgerollt werden. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) hatte die Verurteilung des Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren wegen Totschlags und Misshandlung Schutzbefohlener wegen Rechtsfehlern aufgehoben. Die Staatsanwaltschaft hatte bereits damals lebenslänglich wegen Mord gefordert und deswegen Revision eingelegt. Der BGH stufte zwar die Tatsachenfeststellung als zutreffend ein, rügte jedoch, dass nur der Todestag des Jungen seinen Niederschlag im Urteil gefunden habe, während auch die Tage zuvor hätten betrachtet werden müssen.

