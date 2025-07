Warum sich in Nördlingen Touristen verlaufen

Wer kennt es nicht? Man ist in einer fremden Stadt unterwegs und sucht eine Sehenswürdigkeit oder einen bestimmten Laden – doch in den verworrenen Gassen mittelalterlicher Altstädte verirrt man sich schnell in eine Sackgasse oder einen Hinterhof. Jeder, der ein Smartphone besitzt, wird in so einer Situation als erstes folgendes tun: Google Maps zu Rate ziehen. Wie gut, dass die App selbst die entlegensten Winkel dieser Welt kennt. Blöderweise führt einen die App aber manchmal in die Irre – etwa wenn man als Tourist in Nördlingen eine bestimmte Drogerie-Filiale sucht.

Gibt man „Nördlingen Müller“ in die Suchleiste der App ein, ploppt die rote Stecknadel in der Neubaugasse auf, irgendwo im grau hinterlegten Niemandsland hinter der Zahnarztpraxis Dr. Böckh. Doch allen Nördlingerinnen und Nördlingern ist natürlich bekannt: Der Müller befindet sich an der Ecke Bei den Kornschrannen/ Löpsinger Straße, im selben Gebäude wie das Modegeschäft Steingass.

Falsch verorteter Drogeriemarkt in Nördlingen: Was Google dazu sagt

Die App hat also tatsächlich einen Fehler gemacht und den falschen Standort für die Müller-Filiale in Nördlingen eingetragen. Das macht sich für eine Anwohnerin der Turmgasse bemerkbar: An manchen Tagen komme es zwei- bis dreimal vor, dass verwirrte Touristen durch ihre Straße wandern und versuchten, den vermeintlichen Drogeriemarkt in der Neubaugasse zu finden, erzählt Tina Greno. Als Nicht-Einheimische seien die Leute zu erkennen, weil sie „intensiv auf ihr Handy starren“, sagt Greno und lacht. Sie spreche die Leute dann an – sie selbst würde sich schließlich auch freuen, wenn sie in einer fremden Stadt unterwegs ist und ihr jemand dabei hilft, den Weg zu finden. „Ich sage immer: Suchen Sie die Sparkasse.“ Greno hat sogar schon mit dem Gedanken gespielt, Flyer mit einer Wegbeschreibung zu drucken, erzählt sie schmunzelnd. „Eigentlich müsste man ein Schild aufstellen.“

Dabei ist die Odyssee der Touristen keine neue Entwicklung, es komme jedes Jahr im Sommer vor, dass die Leute auf der Suche nach dem Müller an ihrem Haus vorbeikommen, sagt Greno. Zurzeit sei die Lage besonders verwirrend, weil die Turmgasse auch noch gesperrt ist (wir berichteten). Karl Wolf betreibt ein Geschäft für Schuhtechnik in der Neubaugasse, direkt neben dem angeblichen Standort der Müller-Filiale, und erzählt ebenfalls: Etwa ein- bis zweimal pro Monat kämen Leute in seinen Laden, um ihn nach dem Drogerie-Geschäft zu fragen.

Was also tun gegen die falsch eingezeichnete Müller-Filiale? Unsere Redaktion hat bei Google nachgefragt, wie es zu dem Fehler kommen konnte und ob er nun korrigiert wird. Das Unternehmen äußere sich nicht zu Einzelfällen, lautete die Antwort. Man werde den Fall aber prüfen. Bis dahin werden wohl weiterhin Touristen quer durch die Altstadt irren, auf der Suche nach dem Drogeriemarkt.