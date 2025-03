Frühjahrsmarkt in Nördlingen: 90 Stände in der Altstadt

Erst ein schönes Frühstück genießen, dann durch die Nördlinger Altstadt schlendern: Am kommenden Wochenende ist das nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag möglich. Denn am 30. März findet der Nördlinger Frühjahrsmarkt statt. Daniel Wizinger, bei der Stadtverwaltung auch für Veranstaltungen zuständig, sagt, rund 90 Händler werden ihre Buden und Stände innerhalb der Stadtmauern aufbauen. Doch sie sind nicht die Einzigen, die an diesem Tag verkaufen.

Die Händler in der Altstadt öffnen ihre Geschäfte am Sonntag zwischen 12.30 und 17.30 Uhr, auch außerhalb der Stadttore sind zahlreiche Läden geöffnet. Susanne Vierkorn, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins „Nördlingen ist‘s wert“, sagt auf Anfrage unserer Redaktion, der Marktsonntag sei eine „Traditionssache“: „Wenn es in Nördlingen die Frühjahrs- und Herbstmärkte nicht gebe, dann würde etwas fehlen.“ Es gebe zahlreiche „Marktliebhaber“, die sich zwischen den zahlreichen Besuchern wohlfühlten. Der Stadtmarketingverein verlost wie jedes Mal 500 Euro unter den Besuchern, die Teilnahmekarten liegen in den Geschäften aus.

Modenschau am 12. April in Nördlingen

Zudem freuen sich die Händler laut Vierkorn auf den 12. April. An diesem Samstag wird es in der Steingass-Tiefarage eine Modenschau geben, an der zahlreiche Nördlinger Geschäfte beteiligt sind. Los geht es um 13 Uhr. Vierkorn sagt, dieses Projekt habe einen richtigen Ruck unter den Händlern ausgelöst: „Sie haben richtig Lust darauf.“ Jetzt sei Daumendrücken angesagt, dass das Wetter zum Marktsonntag mitspiele. Denn wenn die Sonne scheint, ist ein Bummel durch Nördlingen noch schöner: „Die Menschen freuen sich, wenn sie jetzt, im Frühling, wieder rausgehen können.“ Das habe man nicht zuletzt am vergangenen Wochenmarkt-Samstag gesehen.

Daniel Wizinger sagt, für den Frühjahrsmarkt habe es rund 150 Bewerbungen gegeben, 90 Fieranten habe man ausgesucht: „Wenn wir schon drei Sockenstände haben, brauchen wir nicht noch einen vierten dazu.“ Besonders gut, so seine Beobachtung, laufe stets der Stand mit der Bundeswehr-Ausrüstung am Rathaus, und zwar schon seit Jahren. Zwei Kinderkarusselle werden für diesen Sonntag aufgebaut, es gibt Süßigkeiten, Langosch, frisch gepresste Säfte und natürlich Wurststände: „Kein Fest, kein Markt in Nördlingen ohne Würstle.“ Markteröffnung ist gegen 11.30 Uhr, Ende gegen 18 Uhr. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass die gesamte Innenstadt von 5 bis 19 Uhr vollständig für den Fahrzeugverkehr gesperrt wird. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, die kostenlosen Parkplätze vor den Toren zu nutzen.